Compro Oro abusivo scoperto a Salerno: sequestrati gioielli e orologi per 2 milioni di euro L’esercizio commerciale era sprovvisto di licenza: il proprietario è stato denunciato dai finanzieri per esercizio abusivo dell’attività di Compro Oro.

A cura di Valerio Papadia

Un'attività di Compro Oro completamente abusiva è stata scoperta dalla Guardia di Finanza a Salerno: la scoperta è stata effettuata dai militari del Comando Provinciale nell'ambito di una serie di controlli mirati alla prevenzione e alla repressione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio in materia di preziosi.

Sequestrati gioielli e orologi di lusso: valgono oltre 2 milioni di euro

Durante il controllo nel Compro Oro, i finanzieri hanno scoperto che l'attività era sprovvista dell'iscrizione al registro degli operatori Compro Oro e della licenza per l'esercizio dell'attività in materia di oggetti preziosi. Nell'esercizio commerciale i militari delle Fiamme Gialle hanno così sequestrato 50 chili di gioielli in oro, 170 chili di argento (argenteria lavorata), 20 verghe in argento fuso e 100 orologi di lusso. Il valore del materiale sequestrato supera i 2 milioni di euro.

Il titolare dell'attività abusiva è stato denunciato

Al termine delle operazioni, il titolare dell'attività commerciale abusiva è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di esercizio abusivo dell'attività di Compro Oro.