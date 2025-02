video suggerito

Compra un iPhone 16 a 700 euro per strada, nel borsello ci trova il succo di frutta La Polizia ha denunciato un 44enne napoletano, accusato di avere truffato un uomo a Casal di Principe con la tecnica del "pacco", dandogli un succo di frutta invece di un iPhone.

A cura di Nico Falco

Confezione perfetta, telefono controllato prima di pagare, ma poi, quando si è allontanato e ha riaperto il borsello che gli era stato consegnato, dentro ci ha trovato una confezione di succo di frutta; un "brick" che, ironia della sorte, in inglese indica anche il mattone, quello che per antonomasia indica questo genere di truffe. Dinamica classica da "pacco", quella di cui è stato vittima un cittadino di Casal di Principe, in provincia di Caserta; il venditore è stato intercettato dalla Polizia di Stato e denunciato per truffa: nell'automobile aveva altre due pochette identiche a quelle usate per raggirare la prima vittima.

Le indagini sono partite quando un uomo si è presentato al commissariato di Casal di Principe con una pochette nera tra le mani, dalla zip aperta spuntava un brick di succo di frutta. L'uomo, mostrandola agli agenti, ha spiegato di averla comprata per 700 euro. O, meglio, di avere pagato con quei soldi un telefono cellulare da uno sconosciuto che gli aveva offerto quello che pareva un affare: gli stava proponendo un iPhone 16, ultimo modello del telefono marcato Apple. I due si erano quindi accordati, il pagamento era stato fatto e si erano salutati. Qualcosa, però, doveva essere successo durante le fasi della contrattazione: la tecnica è quella del "pacco", in cui il truffatore, dopo aver mostrato l'oggetto in vendita, e averlo anche fatto provare e controllare, lo infila in una scatola che poi scambia rapidamente con una identica.

Gli agenti hanno rintracciato il truffatore nell'agro aversano, si tratta di un 44enne napoletano. Nella sua automobile hanno trovato altre due pochette, identiche a quella consegnata alla vittima. E, a quanto pare, anche quelle erano pronte per essere usate per una truffa: in una c'era una confezione di succhi di frutta, nell'altra la scatola dell'iPhone 16 con dentro il telefonino. Nei confronti dell'uomo è stato inoltre avviato il procedimento amministrativo per il foglio di via obbligatorio dal comune di Casal di Principe.