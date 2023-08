Compra un biglietto per il concerto di Biagio Antonacci su Facebook, ma era una truffa Un giovane irpino aveva comprato un biglietto per il concerto di Biagio Antonacci a Pompei da un utente di Facebook: ma dopo aver pagato 120 euro, ha capito di essere stato truffato. Il responsabile, un 20enne di Foggia già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per truffa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha comprato, o meglio creduto di comprare, il biglietto per l'imminente concerto di Biagio Antonacci negli scavi di Pompei in programma sabato prossimo, salvo poi scoprire fosse stato in realtà vittima di una truffa. La vicenda è accaduta ad un giovane avellinese, che ha pagato 120 euro pur di assistere al concerto del suo cantante preferito ad un uomo che fingeva di dover vendere il proprio biglietto. I carabinieri sono però riusciti a rintracciarlo e denunciarlo per truffa.

Il giovane, originario di Castelfranci in provincia di Avellino, aveva trovato un annuncio su Facebook di un coetaneo che diceva di dover rivendere il proprio biglietto. Il giovane irpino, pur di assistere al concerto di Biagio Antonacci in programma all'interno degli scavi di Pompei, gli aveva creduto: e aveva così pagato 120 euro con bonifico bancario al presunto venditore. Ma il biglietto non gli è mai arrivato. E così ha capito di essere stato truffato, rivolgendosi ai carabinieri: i militari dell'Arma, raccolta la denuncia, sono riusciti a risalire all'intestatario del conto corrente e del profilo Facebook utilizzato. Si tratta di un 20enne residente in provincia di Foggia, già noto alle forze dell'ordine: denunciato a piede libero, dovrà rispondere di truffa ai danni del giovane irpino. I carabinieri, a questo proposito, hanno ricordato di "diffidare sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti di provenienza illecita". Sempre più spesso, infatti, queste truffe si realizzano tramite i social network, sfruttando l'altissima richiesta di eventi sportivi o musicali per mettere a segno truffe spesso anche molto remunerative.