Compleanno a Capri per l’attrice premio Oscar Michelle Yeoh assieme al marito Jean Todt A Capri compleanno vip per l’attrice premio Oscar Michelle Yeoh, da poco sposata con Jean Todt, ex manager della Ferrari, dopo 19 anni di fidanzamento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Compleanno a Capri per Michelle Yeoh, attrice premio Oscar per l'interpretazione di Evelyn Quan Wang nel film "Everything Everywhere All at Once", presente assieme al neo-sposo, l'ex manager della Scuderia Ferrari ai tempi del grande Michael Schumacher, Jean Todt. I due sono convolati a nozze, dopo 19 anni di fidanzamento, pochi giorni fa. Alla Taverna Anema ‘e Core di Capri, da sempre punto di riferimento dei vip internazionali, la coppia di neo sposi si è divertita a ballare e cantare con la musica dal vivo all'interno del locale caprese.

I due sono arrivati poco prima della mezzanotte, in compagnia di Diego Della Valle, imprenditore ed ex presidente della Fiorentina, grande amico ed habitué della Taverna Anema e Core di Capri. Michelle Yeoh, prima donna asiatica a vincere il Premio Oscar come miglior attrice protagonista, assieme al marito Jean Todt ha voluto ascoltare l'esecuzione dal vivo del brano "Tu vuo fa l’americano", per il quale hanno chiesto anche il bis.

A fare gli onori di casa, come da tradizione, Gianluigi Lembo, che ha dedicato alla coppia anche i brani "Felicità" e "That's amore". Terminati i due brani, tra i due ospiti vip internazionali è scattato anche il tradizionale bacio di buon augurio.