Commissariato l’Ordine dei Giornalisti della Campania, nominato Gerardo Bombonato A Gerardo Bombonato, ex presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna, l’incarico di traghettare l’Odg Campania fino alle elezioni.

A cura di Nico Falco

Ottavio Lucarelli e Mimmo Falco

L'Ordine dei Giornalisti della Campania è stato commissariato. Con decreto ministeriale firmato ieri, 17 gennaio 2023, è stato nominato commissario straordinario Gerardo Bombonato, che avrà l'incarico, si legge nel documento diffuso dall'Ordine, di "provvedere, nelle date fissate dal Consiglio nazionale, alla convocazione e alla tenuta dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti nonché alla gestione ordinaria e al disbrigo delle pratiche urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale dell'Ordine".

Gerardo Bombonato, nato a Costa di Rovigo il 6 febbraio 1951, è iscritto dal febbraio 1983 nell'elenco dei professionisti dell'Albo dei giornalisti; ha ricoperto il ruolo di presidente dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia Romagna. La decisione di commissariare l'Ordine arriva in seguito all'annullamento delle elezioni del 2021.

In quella tornata elettorale si erano affermati "Giornalisti Uniti per la Campania" e "Movimento unitario", i più votati erano stati il presidente uscente Ottavio Lucarelli tra i professionisti e il vicepresidente Mimmo Falco tra i pubblicisti. La mozione ControCorrente aveva annunciato ricorso in quanto circa 600 giornalisti non erano stati ammessi al voto perché non avevano ottemperato alla preliminare comunicazione della Pec.

Nel decreto il ministero della Giustizia fa riferimento alla "nota del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dello 3 gennaio 2023, con la quale il Consiglio nazionale dei giornalisti ha comunicato che, con sentenza numero 932 del 30 novembre 2022, il Tribunale civile di Napoli, sezione VII, ha annullato le elezioni del Consiglio regionale e del collegio dei revisori dei conti dell'ordine dei giornalisti della Campania".