Commerciante ucciso a martellate a Monteforte Irpino, perizia psichiatrica per l’autore Chiesta la perizia psichiatrica per il 24enne che ha ucciso a martellate e ferito un altro cliente all’interno di un negozio di Monteforte Irpino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Chiesta una perizia psichiatrica per Robert Omo, il 24enne senza fissa dimora che ha ucciso a martellante un commerciante a Monteforte Irpino e ferito gravemente un cliente che si trovava all'interno. L'uomo è stato arrestato e deve rispondere di omicidio volontario e tentato omicidio: il 24enne è difeso dall'avvocato Nicola D'Archi, che ne ha richiesto la perizia psichiatrica. Le indagini intanto proseguono da parte dei carabinieri di Baiano e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino guidati dal Maggiore Pietro Laghezza.

Le immagini della videosorveglianza

Poca incertezza invece sull'esatta dinamica della vicenda: le telecamere di videosorveglianza acquisite dagli inquirenti lascerebbero poco spazio alle interpretazioni. Robert Omo entra nel negozio alle 8.30 di mattina, su via Alvanella, l'arteria che collega la parte residenziale di Monteforte Irpina al centro storico vero e proprio, a due passi dall'uscita autostradale di Avellino Ovest. L'uomo prende dagli scaffali dei martelli e si avvicina alla cassa, quando improvvisamente si scaglia contro un altro cliente, un cittadino bulgaro di 49 anni. Il titolare del negozio, Gao Yuancheng, 56 anni e da tempo cittadino di Monteforte Irpino molto conosciuto proprio per la sua attività commerciale, prova ad intervenire ma il 24enne si scaglia anche contro di lui, colpendolo ripetutamente, perfino quando è a terra.

Morto il commerciante, ferito l'altro cliente

Il 24enne a quel punto sarebbe poi uscito dal negozio dove avrebbe poi provato anche ad aggredire, secondo alcuni testimoni, una donna col bambino che si trovava a passare: solo l'intervento di alcuni passanti, che sono riusciti a bloccarlo, hanno evitato il peggio. L'uomo è stato poi arrestato dai carabinieri intervenuti sul posto, mentre il personale sanitario del 118 si occupava dei feriti: nulla da fare per Gao, morto in ospedale al San Giuseppe Moscati di Avellino. Ancora gravissime le condizioni del 46enne bulgaro, anche se le sue condizioni si sarebbero stabilizzate: è in rianimazione nel nosocomio irpino a sua volta.

Il sindaco Giordano: "Grazie ai passanti che sono intervenuti"

Permettetemi di sottolineare ed elogiare il coraggio e l’altruismo dei nostri concittadini montefortesi che sono intervenuti per fermare quell’uomo armato di martello che si aggirava delirante e con fare minaccioso lungo via Nazionale. Noncuranti del pericolo, hanno deciso di intervenire per difendere noi tutti ed evitare ulteriori episodi violenti": così il sindaco Costantino Giordano, che poi ha aggiunto: "Si tratta di persone normali, come noi, amici che conosco da tempo: sono fiero e orgoglioso di voi come può esserlo un genitore o un fratello maggiore". Il primo cittadino aveva anche sospeso tutti gli eventi previsti nel cartellone estivo nelle ore successive alla tragedia "in segno di rispetto per le persone che stanno soffrendo in questo momento a causa della drammatica perdita".