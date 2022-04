Comicon Napoli 2022, in migliaia alla Mostra d’Oltremare per la fiera di fumetti e videogames La prima giornata della grande kermesse ha registrato il sold out. Lunghe code all’esterno della Mostra d’Oltremare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Bagno di folla per il gran ritorno del Comicon a Napoli dopo due anni di stop per la pandemia. Migliaia di ragazzi hanno raggiunto la Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta, oggi, per visitare la grande fiera dei fumetti e dei videogames. La pioggia non ha scoraggiato i visitatori che fin dal mattino hanno atteso il loro turno all'esterno, per poter accedere ai padiglioni, con lunghissime code. E anche il traffico nella zona di viale Kennedy è andato in tilt.

Tutto esaurito nella prima giornata

La prima giornata del Comicon, insomma, si è chiusa con un grande successo di pubblico, registrando il sold out: “È stata veramente una grande gioia – commenta l'assessora ai Giovani, Chiara Marciani – poter trascorrere un pomeriggio tra le migliaia di ragazzi e ragazze che hanno preso parte alla ventiduesima edizione di questo straordinario salone del fumetto, dei giochi e dei videogiochi. Finalmente una bella occasione di socialità, di confronto e di opportunità volte a trasformare la passione in una professione”.

Eventi e spettacoli fino al 25 aprile

La kermesse proseguirà per tutto il fine settimana per concludersi lunedì 25 aprile. Il programma è molto fitto e prevede presentazioni di fumetti, giochi da tavola e di ruolo, videogiochi, oltre 300 ospiti, 500 eventi e 350 espositori tra fumetto, serie Tv e cinema internazionale, Asian Village, Neverland e Comicon Kids. Maestro d'orchestra Davide Toffolo, guru della musica e del fumetto italiani degli anni Duemila, al quale è stato affidato il ruolo di magister dell'evento. Toffolo sarà protagonista di uno speciale concerto della superband Tre allegri ragazzi morti e Corveleno. L'affiche del festival con Pulcinella che getta la maschera anticovid è firmata da Frank Miller il fumettista americano creatore di Sin City, 300, Batman.

Tra gli ultimi ospiti confermati c'è Kazunori Yamauchi, il game designer creatore del franchise Gran Turismo. “Un innovatore e un visionario – lo presenta Matteo Stefanelli, direttore artistico di COMICON – è un onore ospitarlo”. Domani tra i principali appuntamenti Fortunato Cerlino e il regista Alessio Della Valle presentano in anteprima il film American Night così come è una anteprima la presentazione con Adriano Giannini, Dora Romano e il regista Michele Alhaique della la serie tv Bang Bang Baby.