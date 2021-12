A Napoli torna il Comicon dopo 2 anni di stop per Covid: c’è il pulcinella di Frank Miller A Napoli torna il Comicon alla Mostra d’Oltremare dal 22 al 25 aprile 2022. Tra gli ospiti i fumettisti Frank Cho e Davide Toffolo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il manifesto di Frank Miller per il Comicon di Napoli 2022

Un pulcinella che getta all'aria una mascherina, come per esorcizzare irriverentemente il Covid. È il manifesto di Frank Miller, il celebre disegnatore e fumettista autore di “300” e "Sin City" per il Comicon di Napoli 2022. La grande kermesse dedicati ai fumetti e all'intrattenimento torna in città, alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta, dopo due anni di stop per la pandemia. Appuntamento fissato dal 22 al 25 aprile prossimi. Tra gli ospiti internazionali attesi Frank Cho, fumettista e scrittore, noto per le sue strisce a fumetti Liberty Meadows, per i lavori targati Marvel come Mighty Avengers, Spider-Man, X-Men, Shanna the She-Devil, Hulk e Savage Wolverine e per le copertine di Harley Quinn, Batman e Wonder Woman realizzate per DC Comics.

Il Comicon torna a Napoli dopo due anni

L'ultima edizione del Comicon – International Pop Culture Festival nel 2019 a Napoli registrò un record di affluenza, con oltre 160mila visitatori. Poi, a causa della pandemia del Coronavirus, l'evento è stato sospeso per due anni. Ma adesso, grazie alla campagna vaccinale, è pronto per ripartire, con un programma ricco di ospiti ed eventi. Tra le prime novità del 2022: Frank Miller, creatore di Sin City, 300 e Batman – Il ritorno del cavaliere oscuro, firma il poster della manifestazione.

Omaggio a Napoli di Frank Miller: il pulcinella con mascherina

La collaborazione con Frank Miller segna il ritorno a una tradizione di Comicon, che già in passato ha affidato la realizzazione del poster ufficiale a grandi star del fumetto internazionale come Enki Bilal nel 2007 o Jim Lee nel 2010. Per questa immagine inedita, Miller ha voluto tributare un omaggio a Napoli e alla sua tradizione, reinterpretando la maschera di Pulcinella alla sua maniera, infondendo un'energia fisica esplosiva. Per valorizzare questa collaborazione speciale e sottolineare l'identità insieme italiana e internazionale del festival, COMICON ha inoltre affidato la colorazione dell’artwork di Miller a un grande talento del fumetto italiano, Emiliano Mammucari, che nel ruolo di art director sta rivoluzionando l’approccio al colore dei nuovi progetti di Sergio Bonelli Editore e che tra poche settimane lancerà in edicola la sua nuova serie Nero.

Numero speciale di One Piece

Grazie alla collaborazione con l’editore Star Comics, One Piece n. 100 uscirà in occasione di Comicon e verrà celebrato con un’edizione speciale e una serie di attività esclusive. Creato dal maestro Eiichiro Oda, One Piece è stato definito il “manga dei record”. Ha raggiunto una tiratura di oltre 400 milioni di copie in circolazione solo in Giappone, cui si sommano gli oltre 80 milioni di volumi in circolazione all'estero, per un totale di 490 milioni di copie in tutto il mondo. In Italia ha superato i 18 milioni di copie in circolazione. Ma il successo di One Piece non si limita alla serie a fumetti e si estende alla pubblicazione di una serie di romanzi, alla serie animata prodotta da Toei Animation, ai 15 lungometraggi animati e ad una serie live-action che arriverà prossimamente su Netflix.

Tra gli altri ospiti, oltre a Frank Cho, scrittore e disegnatore e vincitore di un Emmy Award, primo ospite internazionale, ci sarà Davide Toffolo – fumettista, musicista, voce e chitarra della band Tre Allegri Ragazzi Morti – che sarà il Magister 2022. I Tre Allegri Ragazzi Morti saranno ospiti a COMICON lunedì 25 aprile per l'evento di chiusura del festival: un concerto dal vivo dove presenteranno i brani del nuovo album in uscita nel 2022.