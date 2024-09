video suggerito

Come vedere il miracolo di San Gennaro 2024 oggi in diretta tv: orari e indicazioni A Napoli la Festa di San Gennaro, con la tradizionale attesa per il miracolo del sangue del 19 settembre. Diretta su Canale 21 e in streaming dalle 8.55. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto pronto a Napoli per la Festa di San Gennaro e l'attesa per il possibile miracolo della liquefazione del sangue. L'evento sarà trasmesso in diretta su Canale 21 dalle 8.55 del mattino, dal Duomo di Napoli. Presenti l'Arcivescovo di Napoli mons. Domenico Battaglia, l’Abate monsignor Vincenzo de Gregorio, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il Presidente della Campania, Vincenzo de Luca. Grande attesa anche da parte dei tantissimi fedeli che assisteranno di persona alla festa nel Duomo partenopeo.

A che ora vedere il Miracolo di San Gennaro in diretta tv

Alle 10 in punto, come da tradizione, ci sarà la Solenne Celebrazione Eucaristica nel corso della quale, se avverrà il prodigioso evento della liquefazione del Sangue, verrà dato l’annuncio ai presenti. Alla conclusione della Santa Messa, l'arcivescovo Battaglia, percorrendo la navata centrale, si porterà all’esterno della Cattedrale, per esporre ai fedeli e alla Città le ampolle con il Sangue.

Dove seguire il Miracolo di San Gennaro in tv e streaming

Il Miracolo di San Gennaro del 19 settembre potrà essere seguito in diretta su Canale 21 (il canale numero 10 del digitale terrestre oppure in streaming): alle 6.15 primo collegamento nel corso del VG Mattina, poi dalle 8.55 diretta no stop dal Duomo di Napoli, dove l'Arcivescovo mons. Domenico Battaglia svolgerà come di consueto il rito. La diretta continuerà fino al compimento del miracolo.

Festa di San Gennaro a Napoli, il programma del 19 settembre 2024

Questo il programma della Festa di San Gennaro del 19 settembre 2024:

ore 7, apertura della Cattedrale;

ore 8, celebrazione della Prima Messa durante il quale un seminarista leggerà la Passione di San Gennaro;

ore 9.45, l’Arcivescovo Domenico Battaglia si recherà nella Cappella del Tesoro con l’Abate, monsignor Vincenzo de Gregorio, il Sindaco Gaetano Manfredi e il Governatore Vincenzo de Luca, aprirà la cassaforte dove sono custodite le ampolle con il Sangue che saranno poste sul Tronetto, portato a spalla dai seminaristi fino all’altare maggiore della Cattedrale;

ore 10, inizio della Solenne Celebrazione Eucaristica nel corso della quale, se ci sarà il prodigioso evento della liquefazione del Sangue, verrà dato l’annuncio ai presenti. Alla conclusione della Santa Messa L’Arcivescovo, percorrendo la navata centrale, si porterà all’esterno della Cattedrale, per esporre ai fedeli e alla Città le ampolle con il Sangue. Al termine, l’ampolla con il Sangue verrà portata sull’altare maggiore, affidata ad un Canonico per la venerazione del popolo fino alle 12.30;

dalle 16.30 fino alle 18.30, ripresa della Venerazione da parte dei fedeli;

ore 18.30, celebrazione della Santa Messa.