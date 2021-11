In coma etilico a 16 anni dopo una notte di ‘cicchetti’. Il sindaco di Pomigliano d’Arco: “Presto ordinanza anti-alcol” A Pomigliano d’Arco una ragazzina di 16 anni ha rischiato di morire per coma etilico dopo una notte di eccessi. Il sindaco: “Presto presenteremo una ordinanza sulla movida”

A cura di Federica Grieco

Una ragazzina di 16 anni è finita in coma etilico a Pomigliano d'Arco, comune in provincia di Napoli. È successo lo scorso venerdì, 12 novembre, in piazza Mercato, uno dei centri della movida di Pomigliano, dove la 16enne è collassata dopo aver bevuto numerosi cicchetti alcolici venduti da un bar della zona ad una cifra irrisoria: 50 centesimi. Non riuscendo a rianimare la ragazzina sul posto, medici e infermieri del 118 l'hanno trasportata all'ospedale del Mare a Napoli, nel quartiere Ponticelli. Giunta presso la struttura ospedaliera partenopea, i medici sono riusciti a rianimarla: la 16enne è stata dimessa il giorno dopo, sabato 13 novembre.

Il sindaco di Pomigliano annuncia una ordinanza anti-alcol

Lo scorso lunedì, 15 novembre, i genitori hanno denunciato il titolare del bar per aver venduto alcol alla propria figlia, ancora minorenne. Il bar è stato chiuso dal Comune di Pomigliano in seguito alla richiesta fatta dai carabinieri e il proprietario è indagato. «Noi non è che aspettiamo il caso – spiega Gianluca Del Mastro, sindaco della città, a Fanpage.it – ma per poter chiudere un bar, dobbiamo aspettare un'istruttoria da parte dei carabinieri che ci renda conto del fatto che è stata perpetrata da quello specifico esercente quella vendita al minore».

Del Mastro afferma a Fanpage.it che il Comune sta studiando un'ordinanza ad hoc che dovrebbe essere emessa la prossima settimana. «Stiamo preparando un'ordinanza che prevede la riaffermazione dei principi sanciti dal Codice penale. Abbiamo bisogno di ancora qualche giorno: sarà pronta per metà settimana prossima, previa discussione con gli esercenti del settore». Il primo cittadino di Pomigliano ha spiegato che, prima di essere emanata, l'ordinanza verrà discussa con gli esercenti durante un tavolo convocato per l'inizio della prossima settimana.