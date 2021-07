La banda del buco di Salerno ha rubato anche tutto l’oro di San Rocco. Il sindaco: “Ridatecelo” Si tratta delle offerte in oro dei fedeli a San Rocco, Santo Patrono di Siano, custodito nella caveau della Banca Campania Centro di Salerno svaligiato nella notte tra domenica e lunedì. “Vi prego, ritornate sui vostri passi, lasciatelo da qualche parte” l’appello rivolto ai ladri dal sindaco di Siano, Giorgio Marchese.

A cura di Valerio Papadia

Si indaga sulla rapina andata in scena a Salerno, nella notte tra domenica e lunedì, ai danni di una filiale della Banca Campania Centro: 140mila euro il bottino portato via dai ladri, sbucati direttamente nel caveau da un tunnel scavato nel sistema fognario, sulle cui tracce ci sono gli agenti della Questura di Salerno. Oltre al denaro, però, i malviventi hanno portato via anche l'oro di San Rocco: si tratta delle offerte, in oro appunto, tributate dai fedeli al Santo Patrono di Siano, cittadina della provincia, che erano custodite all'interno del caveau dell'istituto di credito.

L'appello del sindaco di Siano ai ladri

Una perdita non solo economica, ma anche affettiva, per tutti i devoti sianesi a San Rocco. Così, il sindaco Giorgio Marchese, ha comunicato la notizia alla cittadinanza: "Cari concittadini, sembrerebbe che stanotte dopo un furto avvenuto a Salerno ai danni della Banca Campania Centro sia stato sottratto anche l’oro di San Rocco. Quell’oro è pieno di fede e di preghiere di un intero popolo devoto al suo Santo Patrono".

Il primo cittadino di Siano ha poi voluto rivolgere anche un appello ai malviventi affinché restituiscano il maltolto: "Il mio appello è rivolto agli autori di questo gesto, vi prego, ritornate sui vostri passi, lasciatelo da qualche parte, fatelo ritrovare e facciamo in modo che ritorni al nostro adorato San Rocco. Il valore di quegli oggetti rappresenta per il popolo sianese un pezzo importante dell’identità e della storia della nostra comunità! Sono vicino a Don Crescenzo e a tutti i fedeli addolorati e colpiti da questo sacrilegio" ha concluso il sindaco.