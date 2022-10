Colpito per errore durante una battuta di caccia: 57enne muore nel Casertano Il tragico incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, domenica 2 ottobre, a Teano, nella provincia di Caserta.

A cura di Valerio Papadia

Una battuta di caccia di gruppo si è trasformata in tragedia a Teano, nella provincia di Caserta, dove un uomo di 57 anni è deceduto, ferito a morte da un altro cacciatore. Il tragico accadimento si è verificato nella tarda mattinata di oggi, domenica 2 ottobre, intorno alle 13.30: un gruppetto di cacciatori – una decina in tutto – si erano dati appuntamento in una zona boschiva della cittadina del Casertano per una battuta di caccia al cinghiale. Improvvisamente uno dei partecipanti, un uomo di 76 anni residente a Carinola, non si è accorto che davanti a lui si trovava il 57enne e ha sparato nella sua direzione con il suo fucile a pallettoni, centrandolo in pieno alla schiena. Immediate le richieste di soccorso ai sanitari del 118: l'uomo è stato trasportato tempestivamente all'ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, dove purtroppo è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

Sul corpo del 57enne è stata disposta l'autopsia

Il 76enne che ha sparato, in stato di choc, si è presentato ai carabinieri, ai quali ha raccontato l'accaduto. I militari dell'Arma si sono recati anche sul luogo della tragedia, dove hanno effettuato tutti i rilievi del caso e ascoltato le testimonianze degli altri cacciatori presenti al fine di ricostruire con precisione la dinamica del tragico avvenimento. La salma del 57enne è stata posta sotto sequestro e gli inquirenti hanno disposto l'autopsia, che sarà effettuata nei prossimi giorni e fornirà elementi utili alle indagini.