Colpito da una scarica elettrica mentre carica il cellulare sul treno, 23enne in ospedale in Cilento L’incidente si è verificato sul treno regionale Napoli-Cosenza: lo studente, 23 anni, stava tornando a casa in Cilento e stava caricando il cellulare quando è stato folgorato da una scossa.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura su un treno regionale Napoli-Cosenza, dove uno studente è rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre stava caricando il cellulare. Da quanto si apprende lo studente, un giovane di 23 anni, aveva appena frequentato le lezioni universitarie a Napoli e stava tornando a casa, a Marina di Camerota, in Cilento: quando ha inserito il caricabatterie del cellulare in una delle prese di corrente di cui sono dotati i treni, il 23enne è stato colpito da una potente scarica elettrica al braccio sinistro; sono state le urla di dolore del giovane ad allarmare gli altri passeggeri, che hanno subito chiesto aiuto.

Il capotreno ha dunque richiesto l'intervento dei sanitari del 118, che sono intervenuti alla stazione di Vallo Scalo: il giovane è stato così preso in carico dagli operatori e portato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Le sue condizioni di salute, per fortuna, non risultano gravi: per il 23enne una prognosi di tre giorni. In stazione sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare cosa abbia provocato la scossa.