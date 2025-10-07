Colpito alla testa da una trave, operaio 61enne muore sul colpo: tragedia in provincia di Napoli

L’incidente sul lavoro mortale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Trecase. L’operaio, Francesco De Simone, stava eseguendo lavori di ristrutturazione di una villetta quando la trave è precipitata, colpendolo alla testa.

Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 7 ottobre, a Trecase, nella provincia di Napoli: un operaio di 61 anni, Francesco De Simone, è morto. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo stava eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione all'esterno di una villetta che sorge in via Capitano Rea, quando, per cause ancora in corso di accertamento, una trave in muratura è precipitata dall'alto, colpendo l'operaio alla testa. Il 61enne è morto sul colpo: a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118, giunti prontamente sul posto.

Sequestrata la salma dell'operaio: disposta l'autopsia

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Investigativo della compagnia di Torre Annunziata, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. La Procura di Torre Annunziata ha aperto una inchiesta: la salma dell'operaio è stata sequestrata e portata all'obitorio, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia.

Ieri sera un altro incidente sul lavoro nel Napoletano

L'incidente sul lavoro di questo pomeriggio a Trecase si è verificato soltanto a poche ore di distanza da un altro incidente sul lavoro, che si è verificato nella serata di ieri, lunedì 6 ottobre, al centro commerciale Vulcano Buono di Nola. Qui, un operaio di 53 anni è precipitato, ferendosi gravemente: l'uomo è stato trasportato all'ospedale del Mare di Napoli, dove è ricoverato in prognosi riservata; da quanto si apprende, sarebbe in pericolo di vita.