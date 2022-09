Colpisce più volte con un’accetta la vicina di casa: 56enne arrestata, la vittima è grave La vicenda nella serata di ieri, 15 settembre, a Frigento, nella provincia di Avellino: la 56enne è stata arrestata per tentato omicidio.

Ha impugnato un'accetta e ha ripetutamente colpito un'altra donna: a Frigento, nella provincia di Avellino, una donna di 56 anni è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Nella tarda serata di ieri, giovedì 15 settembre, i carabinieri della locale stazione e quelli dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Mirabella Eclano sono intervenuti sul posto: i militari hanno appurato che la 56enne, poco prima, armata di accetta, aveva colpito ripetutamente la vicina di casa, una donna di 60 anni, prima che questa potesse scendere dall'auto appena parcheggiata sotto la sua abitazione, ferendola in varie parti del corpo.

La lite sarebbe nata per questioni di vicinato

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno trasportato la 60enne all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, dove è ricoverata con gravi ferite. I militari dell'Arma si sono invece messi sulle tracce della 56enne, che è stata rintracciata e arrestata per tentato omicidio: su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, la donna è stata portata nella Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. Secondo una prima ricostruzione della vicenda operata dai carabinieri, l'aggressione sarebbe nata per dissidi di vicinato.