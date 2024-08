Collisione in mare a Napoli, il super yacht del milionario Salinas colpito dal Venus che fu di Steve Jobs La collisione tra le due imbarcazioni di lusso è avvenuta nel Golfo di Napoli: a raccontarlo è stato lo stesso Ricardo Salinas, miliardario messicano, che su X ha pubblicato anche il video dell’incidente tra i due yacht. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

121 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vastità del Golfo di Napoli ospita ogni estate centinaia di yacht di lusso con a bordo celebrità, magnati e miliardari vari. Evidentemente, però, non è così vasto, visto che due di queste imbarcazioni sono entrate in collisione: si tratta di due yacht molto noti, come lo sono ancor di più i rispettivi proprietari. Sì perché, nel Golfo di Napoli, si è verificato un incidente tra Venus, yacht appartenuto a Steve Jobs (e ora di proprietà della famiglia) e Lady Moura, yacht che appartiene invece al miliardario messicano Ricardo Salinas Pliego. La prima imbarcazione è andata addosso alla seconda: è lo yacht del messicano, come si può notare, ad aver avuto la peggio.

È stato lo stesso Salinas, su X, a raccontare cosa è accaduto, pubblicando anche il video della collisione tra le due imbarcazioni di lusso. Non ci crederete mai, ma il nostro yacht è stato colpito mentre eravamo a Napoli – racconta Salinas, che prosegue -. Ve lo dico io: lo yacht di Steve Jobs, fondatore di Apple (ora di sua moglie Laurene), ci ha investito mentre eravamo ancorati al largo di Napoli. Vorrei sapere cosa stavano facendo il capitano e l'equipaggio quando non hanno visto davanti a loro uno yacht delle dimensioni del mio" si chiede il miliardario messicano.

"La cosa buona – prosegue nel racconto – è che non si è verificato altro che un graffio, ma è un grosso graffio che costerà molto riparare" racconta Salinas. Che, poi, chiosa ironicamente: "Quindi andate a comprare prodotti Apple per aiutarli a pagarmi per il loro piccolo scherzo. Qui vi lascio il video, così potrete vedere che gli stronzi non mancano al mondo e capire quanto sia importante avere al comando un capitano responsabile e attento. Assolutamente no, continuiamo a goderci le vacanze".

Leggi anche A Napoli la nave Life Support di Emergency: sbarcati 41 migranti salvati in mare

Quanto valgono gli yacht che si sono scontrati nel mare di Napoli

Steve Jobs, fondatore di Apple e scomparso prematuramente il 5 ottobre del 2011, non ha di certo bisogno di presentazioni. Lo yacht Venus, appartenuto al guru tech californiano e ora della famiglia, è stato pagato 105 milioni di dollari. Ricardo Salinas Pliego, invece, è proprietario di Banco Azteca e Azteca: il suo yacht Lady Moura è costato 125 milioni di dollari.