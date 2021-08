Coda in autostrada, ragazzi scendono e giocano a pallone come in Benvenuti al Sud Durante una lunga coda sulla Salerno-Reggio Calabria alcuni ragazzi hanno preso un pallone e si sono messi a giocare tra le automobili ferme: una scena come si vede anche nel film “Benvenuti al Sud”. Il video è poi finito in Rete, dove è stato subito ricondiviso e commentato da tantissime persone.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una lunga coda in autostrada e così alcuni ragazzi "emulano" una scena di Benvenuti al Sud e muniti di Super Santos si mettono a giocare a pallone in carreggiata. Le immagini, riprese da uno dei partecipanti alla piccola partitella, sono finite subito sui social suscitando tanta ilarità e molti commenti. L'autostrada dove si è verificato il tutto è l'A2 Salerno-Reggio Calabria: il caos pare sia stato generato dall'eccessivo traffico causato da chi in queste ore si sta recando in vacanza tra la Calabria e la Sicilia.

E così, bloccati nel traffico e sotto il sole battente, alcuni ragazzi hanno ben deciso di prendere un pallone e mettersi a palleggiare tra le macchina. Il video, con tanto di didascalia "Benvenuti al Sud" (anche se nel film, gli automobilisti si limitano per lo più a ballare e fare grigliate), è subito finito in Rete condiviso da diverse pagine Instagram e Facebook. Ma al di là delle battute e degli scherzi tra ragazzi, quello che è in arrivo sarà l'ennesimo fine settimana da "bollino rosso" sia per le temperature sia per le partenza: tra venerdì e sabato infatti, in vista della domenica di Ferragosto, si prevedono autostrade letteralmente prese d'assalto dai vacanzieri dell'ultima ora. Tra queste, anche l'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria (conosciuta come Autostrada del Mediterraneo), che come di consueto vedrà un enorme flusso di macchina che dalla Campania, partendo dalla barriera di Mercato San Severino, porta fino a Villa San Giovanni e da lì via traghetto alla Sicilia. Con nel mezzo tantissime persone che sceglieranno invece le località della Calabria per trascorrere Ferragosto.