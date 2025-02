video suggerito

Polpette con carne, cocaina e hashish: un nuovo modo per portare la droga nel carcere di Avellino Circa duecento grammi di droga, tra hashish e cocaina, sono stati sequestrati dagli agenti della Penitenziaria nel carcere di Avellino: erano nascosti in una confezione di carne macinata.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Sono sempre più fantasiose le modalità con cui si cerca di introdurre droga nelle carceri; per fortuna, però, la droga è stata scoperta e sequestrata dagli agenti della Polizia Penitenziaria. È accaduto nel carcere di Avellino, dove i poliziotti penitenziari hanno scoperto circa 200 grammi di stupefacenti, tra cocaina e hashish: la droga era occultata in una confezione di carne macinata per le polpette; il detenuto, vistosi braccato, ha tentato di occultare la confezione con la droga in un cestino dei rifiuti ma, come detto, per fortuna la droga – circa 5 panetti – è stata scoperta e sequestrata.

A dare notizia dell'ennesimo sequestro di sostanze stupefacenti in un carcere campano è l'Osapp, sigla sindacale della Polizia Penitenziaria. "Nonostante operino in condizioni estreme dovute alla carenza di organico e strumenti insufficienti, gli agenti della Penitenziaria garantiscono la sicurezza di un istituto ad alta tensione con grande professionalità e spirito di servizio" ha dichiarato Leo Beneduci, segretario generale del sindacato.