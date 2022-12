Cocaina e hashish negli scooter: a Ercolano arriva Luna, il cane antidroga dei carabinieri Armi, munizioni, merce rubata e droga: a Ercolano vasta operazione dei carabinieri di Torre del Greco con Luna, il cane antidroga dei carabinieri di Sarno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Luna, il cane antidroga dei carabinieri

Cocaina e hashish nascosti tra i contatori e negli scooter: a Ercolano arriva Luna, il pastore tedesco antidroga in forza ai carabinieri partenopei. Proprio il fiuto di Luna ha permesso ai carabinieri di trovare la droga nascosta, ma non solo, nell'ambito di una vasta operazione su tutto il territorio della cittadina vesuviana, organizzata dalla compagnia dei carabinieri di Torre del Greco con il nucleo cinofilo di Sarno. Alla fine dell'operazione ci sono state denunce e sequestri, oltre al ritrovamento di droga, armi, munizioni e refurtiva di vario tipo.

Luna, il cane antidroga dei carabinieri

Durante le operazione su via Resina, la lunga arteria che attraversa in due la città da Portici a Torre del Greco e che costituisce il "limite nord" del quadrilatero dell'antica Herculaneum greco-romana, i carabinieri hanno utilizzato il fiuto di Luna per scoprire in alcuni appartamenti la droga nascosta nei luoghi più disparati: all'interno di diversi appartamenti, ma anche nel sotto-sella di uno scooter dove, ad esempio, sono stati trovati 240 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish e 29 proiettili calibri 7.65, subito messi sotto sequestro dai militari dell'Arma. Lo scooter dagli accertamenti è risultato anche essere stato rubato: sono in corso gli accertamenti per risalire al legittimo proprietario.

L’intervento di Luna, il cane antidroga dei carabinieri, ad Ercolano

Il resto dell'operazione

Nel vano contatori di un'area comune, invece, sono state trovate 11 munizioni calibro 380 ma anche 13 computer portatili di diverse marche, con ogni probabilità rubati ai legittimi proprietari. Scoperta anche un'officina meccanica completamente abusiva su via Arena, nel quartiere di San Vito: il titolare è stato denunciato per esercizio abusivo della professione, per l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata e per il divieto di abbandono rifiuti, mentre il locale adibito ad officina è stato posto sotto sequestro.

