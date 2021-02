Ore di apprensione sull'isola di Ischia per la scomparsa di una giovane donna, Clementina Orefice, 29 anni, conosciuta da tutti come Martina, le cui tracce si sono perse ormai tre gironi fa a Napoli. Lunedì 15 febbraio, infatti, la 29enne si era recata sulla terraferma, nel capoluogo campano, per sottoporsi ad alcune visite mediche, ma da quel giorno i suoi famigliari non hanno più sue notizie. A lanciare l'allarme, preoccupata, è stata una zia della giovane donna, che ha telefonato al centralino della nota trasmissione televisiva di Rai Tre "Chi l'ha visto?". Ieri, mercoledì 17 febbraio, nel corso dell'appuntamento settimanale con il programma in prima serata, è stata mandata in onda una scheda informativa su Clementina, che mostra una sua foto e le sue caratteristiche fisiche.

Clementina Orefice, che ripetiamo famigliari e conoscenti conoscono come Martina, è alta 1 metro e 65 centimetri e ha capelli e occhi neri. Sul braccio destro, all'altezza della spalla, ha una farfalla tatuata. Chiunque dovesse avere informazioni utili sulla 29enne può contattare i numeri utili di "Chi l'ha visto?" per segnalare eventuali avvistamenti della giovane donna o notizie riguardo la sua posizione.