Clemente Mastella ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma: “Sto bene, rassicuro amici e nemici” Clemente Mastella è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma: a darne notizia lo stesso primo cittadino di Benevento, che rassicura: “Sto bene, nulla di grave”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Clemente Mastella, sindaco di Benevento.

Clemente Mastella ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma: il primo cittadino sannita sta bene ma resterà sotto controllo nel nosocomio romano. A darne notizia, dopo alcuni rumors di questa mattina, è stato lo stesso sindaco di Benevento, che sui propri profili ufficiali ha rassicurato sulle proprie condizioni di salute. "Purtroppo per qualche giorno debbo stare ancora in cura al Gemelli. Niente di grave. Rassicuro amici e avversari. Stavo già male durante il consiglio comunale per cui mi era stato consigliato dai medici di evitare contatti", spiega Clemente Mastella, "Questa la ragione per cui sono stato in una stanza da solo. In modo sgraziato i miei avversari hanno fatto polemica anche su questo. Anche se il consiglio garantiva presenza e intervento da remoto. A che punto a volte arriva la cattiveria senza giudizio e serenità di giudizio. Intanto lavoro anche da qua. Grazie a tutti", ha concluso il primo cittadino sannita, con un pizzico di polemica nei confronti dei propri avversari politici.

In particolare non è sfuggito quel "In modo sgraziato i miei avversari hanno fatto polemica anche su questo". Il riferimento è alle polemiche interne alla politica sannita circa l'isolamento e il successivo ricovero a Roma: polemiche che però il sindaco ha respinto al mittente nello stesso messaggio con il quale ha voluto rassicurare i propri concittadini. E molti hanno voluto lasciare sulle pagine social di Clemente Mastella i propri auguri di pronta guarigione. Il primo cittadino sannita non ha chiarito i motivi del malore che lo hanno costretto al ricovero, ma ha specificato si tratti di "nulla di grave" e che dunque presto tornerà a casa a Benevento.