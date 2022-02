Claudio Mandia morto a New York, la famiglia: “Suicidato dopo giorni di isolamento punitivo” Il 17enne Claudio Mandia si è suicidato a New York dopo oltre tre giorni di isolamento punitivo. Lo sostiene la famiglia, in un comunicato diffuso attraverso i legali.

A cura di Nico Falco

Claudio Mandia, lo studente di Battipaglia (Salerno) trovato morto al campus internazionale della Ef Academy di New York, si è suicidato dopo essere stato posto a un isolamento punitivo per oltre tre giorni. Lo sostiene la famiglia, che in un comunicato diffuso attraverso i legali americani che seguono il caso accusa l'organizzazione della scuola, a cui era iscritto da due anni, di avere adottato "misure primitive" che hanno portato il ragazzo al suicidio.

"La tragica notizia della sua morte – si legge nel comunicato – è ancora più dolorosa per le circostanze in cui Claudio ha trascorso gli ultimi giorni su questa terra. Era una persona e uno studente meraviglioso e non vedeva l'ora di incontrare la sua famiglia a New York per celebrare il suo diciottesimo compleanno". Nei giorni scorsi, però, il ragazzo sarebbe stato sorpreso a copiare un compito e per questo sarebbe stato espulso; in attesa di lasciare il college, sarebbe stato confinato in una camera, sottoposto al totale isolamento, senza la possibilità di avere contatti con gli altri studenti né con il personale della scuola, che avrebbe addirittura lasciato i pasti fuori dalla porta.

Claudio Mandia si sarebbe quindi tolto la vita il giorno prima dell'arrivo del padre, della madre e delle tre sorelle, che avevano deciso di raggiungerlo a New York per festeggiare con lui il suo compleanno. La famiglia ha saputo della tragedia all'arrivo in aeroporto. "Mentre l'indagine non è ancora conclusa – prosegue il comunicato dei legali – è già chiaro che Claudio è stato sottoposto per giorni a un isolamento come punizione per un lavoro in classe. Che qualsiasi istituto sottoponga uno dei suoi studenti a misure così primitive appare inimmaginabile alla famiglia Mandia e ha portato Claudio a togliersi la vita mentre era in isolamento e senza custodia da più di tre giorni". La famiglia, concludono gli avvocati, al momento non vuole rilasciare dichiarazioni ma ha in programma di agire nei confronti della scuola.