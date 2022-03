Claudio Baglioni a Napoli, i biglietti per il concerto al San Carlo finiti in 6 minuti I biglietti per lo show del 16 maggio venduti tutti in soli 6 minuti. Il cantautore torna al Massimo Lirico partenopeo dopo 21 anni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono finiti in 6 minuti i biglietti per il concerto di Claudio Baglioni al Teatro San Carlo di Napoli. Si tratta dell'ultima tappa del tour “Dodici Note Solo”, prevista per il 16 maggio prossimo, data particolarmente significativa per il grande cantautore italiano, perché coincide anche con il suo 71esimo compleanno. La vendita dei posti in sala si è trasformata in una vera e propria corsa contro il tempo, per la gioia dei tanti fan che sono riusciti ad accaparrarseli, ma anche la delusione di quelli che sono stati meno rapidi nei click. A dare l'annuncio dell'esaurimento dei ticket, il profilo social di Baglioni: “Sono andati sold out in prevendita in soli sei minuti i biglietti per assistere all’ultima data del tour “Dodici Note Solo” di Claudio Baglioni, prevista il 16 maggio al Teatro di San Carlo di Napoli”.

Baglioni al San Carlo dopo 21 anni

“L’appuntamento – assicurano gli organizzatori – sarà una irripetibile festa per l’arte e per l’artista: la 71ma – e ultima – data del tour coinciderà, infatti, con il 71mo compleanno di una delle più grandi voci della storia della musica italiana, che torna in concerto al Teatro di San Carlo a distanza di 21 anni dall’ultima volta, avvenuta nel 2001 per il tour “InCanto tra pianoforte e voce. “Dodici Note Solo” ha debuttato il 24 gennaio 2022 dal Teatro dell’Opera di Roma, e vede Baglioni, voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonisti di un affascinante racconto in musica, suoni e parole, sui palchi di 71 teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese".