Cittadinanza onoraria ai minori stranieri nati in Italia: l’iniziativa del comune nel Casertano Nel Casertano proposta cittadinanza onoraria a minori stranieri: l’iniziativa è del comune di Cesa.

Riconoscere la cittadinanza onoraria ai minori stranieri nati in Italia. È la proposta che approderà nel prossimo consiglio comunale a Cesa, comune in provincia di Caserta, in attesa che il Parlamento decida sullo Ius Scholae.

Spiega il sindaco del comune di Terra di Lavoro, Enzo Guida:

Vogliamo introdurre una speciale forma di ‘cittadinanza onoraria' da conferire ai minori stranieri nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti o nati all'estero, ma che abbiano completato almeno un ciclo scolastico o di formazione italiano.

In questo modo sanciremo l'appartenenza alla comunità locale dei minori.

Il riferimento simbolico è proprio allo ‘Ius Soli', in attesa della riforma della legge sulla cittadinanza, allo scopo di promuovere l'eguaglianza e l'effettiva partecipazione senza distinzione di origine o provenienza. Se la proposta, avanzata dalla maggioranza, sarà approvata, Cesa sarà il primo comune della Campania e il secondo in Italia (dopo Bologna) a dare il via libera a questo tipo di provvedimento.