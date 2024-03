Citroen C3 rubata a Qualiano ritrovata a Quarto con targa polacca due anni dopo il furto Ancora un’auto con targa estera risultata rubata e poi immatricolata con un nuovo numero di telaio: era a pochi chilometri dal legittimo proprietario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'automobile rubata nel 2022 a Qualiano e ritrovata oggi a Quarto con targa polacca

Un'automobile "sparita" dopo un furto e riapparsa due anni dopo, con targa polacca, a Quarto Flegreo, a pochi chilometri di distanza. Il viaggio di una Citroen C3 si è concluso così, dopo un lungo giro partito da Qualiano, nella provincia di Napoli, dove era stata rubata, passando per la Polonia dove era stata nuovamente immatricolata prima di tornare nuovamente nella provincia di Napoli, stavolta a Quarto.

La Polizia Metropolitana continua dunque a setacciare il territorio della provincia partenopea alla ricerca di automobili che, dopo essere state rubate, sono di fatto state rimesse in circolazione con nuove targhe, per lo più straniere. Anche nel caso della Citroen C3 ritrovata a Quarto, è stato essenziale il riconoscimento del numero di telaio dell'automobile, che i poliziotti hanno scoperto appartenesse ad un'automobile immatricolata nel 2018 e rubata nel 2022 a Qualiano, nell'hinterland partenopeo. L'autovettura, del valore di circa 12mila euro, è stata sequestrata e, al termine degli accertamenti della Procura, sarà restituita al legittimo proprietario.

Come spiegato a Fanpage.it, sono in corso ulteriori indagini da parte delle donne e degli uomini del Corpo di piazza Matteotti per cercare di risalire all’intera organizzazione, il cui modus operandi appare analogo in ogni caso: sostituire sui veicoli rubati il telaio originale con uno contraffatto, per poi immatricolare il veicolo all’estero e venderlo o noleggiarlo, spesso, a ignari cittadini. Un fenomeno sempre più diffuso di cui aveva parlato, sempre a Fanpage.it, il comandante Lucia Rea, in una intervista nei giorni scorsi.