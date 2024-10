video suggerito

Ciro Risoli, scomparso da una settimana nel Napoletano: tanti gli appelli per ritrovarlo L'uomo, 56 anni, è scomparso lo scorso 7 ottobre da Casandrino, nella provincia di Napoli. Tanti gli appelli diffusi sui social network per ritrovarlo.

A cura di Valerio Papadia

Sono giorni d'ansia a Casandrino, nella provincia di Napoli, per le sorti di Ciro Risoli, un 56enne del posto del quale non si hanno più notizie da una settimana: l'uomo, infatti, è scomparso lo scorso 7 ottobre. L'ultimo avvistamento del 56enne è avvenuto, il 7 ottobre scorso appunto, da parte di suo fratello, con il quale Ciro Risoli convive a Casandrino. Da allora, nessuno ha più notizie dell'uomo; il suo cellulare è stato ritrovato nella sua abitazione e, pertanto, il 56enne è irreperibile.

Nelle scorse ore, vista la crescente preoccupazione per le sue sorti, sui social si sono susseguiti tantissimi appelli che forniscono foto e una descrizione di Ciro Risoli, così da rendere più facile il suo riconoscimento. Capelli corti e brizzolati, il 56enne è alto circa 1 metro e 90 centimetri e pesa 90 chilogrammi. Abitualmente, l'uomo è solito spostarsi a bordo di una Fiat Panda oppure di un furgone, utilizzato per la sua ditta di pulizie; non è escluso che, al momento della sua scomparsa, il 56enne potesse indossare una maglietta azzurra con la scritta "Impresa di pulizie Holiday", che è proprio il nome della sua ditta.