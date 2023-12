Circumflegrea, linea interrotta tra Pianura e Quarto per infiltrazioni di acqua nella Galleria Astroni Infiltrazioni d’acqua nella galleria Astroni, interrotta la tratta della Circumflegrea tra Quarto e Pianura. Si indaga sulle cause, istituito un servizio bus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una infiltrazione di acqua all'interno della galleria Astroni ha fatto scattare già dalla giornata di ieri (venerdì 29 dicembre) lo stop alla circolazione dei treni della Circumflegrea tra Pianura e Quarto. Lo ha comunicato l'Ente Autonomo Volturno (EAV), che gestisce la tratta. La tratta da Montesanto a Licola si interrompe dunque tra le fermate di Pianura e Quarto: anche oggi, sabato 30 dicembre, è stato istituito un servizio autobus per compensare. Accertamenti in corso da parte di Vigili del fuoco di Napoli e da tecnici del Genio Civile per capire cosa abbia causato l'infiltrazione d'acqua all'interno della Galleria Astroni.

Questo il comunicato dell'Ente Autonomo Volturno:

Per infiltrazioni di acqua proveniente da fonte esterna non ancora identificata dagli enti competenti all’interno della galleria Astroni, al momento e fino a nuovo avviso, la circolazione sulla linea Circumflegrea è interrotta tra Pianura e Quarto. Il servizio sulla linea è garantito tra Montesanto e Pianura e tra Quarto e Licola. Per domani mattina (sabato 30 dicembre, ndr) è stato istituito servizio sostitutivo di autobus tra Pianura e Quarto con prime partenze alle 5:19 da Pianura e alle 5:45 da Quarto come da orario ferroviario. Sono in corso gli accertamenti e le verifiche da parte dei Vigili del fuoco e dal Genio Civile. Seguiranno aggiornamenti.