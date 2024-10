video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Circum, stop alle tratte Barra-Sarno e Torre Annunziata-Poggiomarino per pulizia binari Lo ha annunciato l’Eav. Le due tratte si fermeranno nel fine settimana 26-27 ottobre per consentire la pulizia dei binari dopo il maltempo di questi giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Le tratte della Circumvesuviana che collegano Barra-Cercola-Sarno e Torre Annunziata-Poggiomarino resteranno ferme nel fine settimana del 26-27 ottobre per permettere all'Ente Autonomo Volturno di pulire i binari dopo il violento maltempo di questi giorni. Lo ha spiegato la stessa Eav, l'azienda che gestisce il servizio ferroviario vesuviano, in quanto "la presenza della vegetazione che può rappresentare un potenziale problema alla circolazione in condizioni di meteo avverse".

In particolare, ci sarà un "intervento massivo di lavorazioni di taglio e sfalcio della vegetazione presente", spiegano in una nota. Le tratte Barra-Cercola-Sarno e Torre Annunziata-Poggiomarino resteranno interrotte dalle ore 15 di sabato 26 ottobre 2024 alle ore 22 di domenica 27 ottobre. "Durante l’interruzione saranno effettuate corse automobilistiche sostitutive dei treni soppressi. Il personale in servizio presso le stazioni delle tratte interrotte, resteranno regolarmente in servizio per assistenza alla clientela".

Si attendono ora anche le decisioni sindacali in vista dello sciopero di lunedì 28 ottobre, indetto nella serata di ieri a fronte di diversi disservizi sulle tratte Eav: dall'autobus andato in fiamme nei pressi del cimitero di Pozzuoli, ai guasti della Circumvesuviana lungo la tratta Sperone-Baiano e Napoli-Sorrento. In quest'ultimo caso, i passeggeri fermi alla stazione di Via Dei Monaci hanno dovuto anche attraversare a piedi i binari per raggiungere la banchina: le immagini hanno poi fatto rapidamente il giro della Rete suscitando ilarità mista a preoccupazione, visto che non è la prima volta che questo accade.