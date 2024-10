Video di

Trasporto pubblico a Napoli

Si guasta un treno della Circum tra Napoli e Sorrento: passeggeri a piedi sui binari Guasto ad un treno della Circum a Via Dei Monaci: passeggeri costretti a scendere a piedi sui binari. I sindacati chiedono chiarezza immediata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un treno della Circumvesuviana che si ferma per un guasto, ed i passeggeri costretti ancora una volta ad attraversare a piedi i binari. La vicenda è accaduta nel pomeriggio di oggi, alla stazione Via Dei Monaci, lungo la linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana, la linea ferroviaria gestita dall'Ente Autonomo Volturno e che collega Napoli ai principali centri della provincia: Baiano, Sarno, Sorrento.

Il video, pubblicato dalla pagina satirica "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti" che spesso raccoglie proprio video e foto che raccontano i disagi che riscontrano gli utenti, mostra passeggeri che, nonostante il buio, sono costretti ad attraversare i binari a piedi dopo essere scesi dal treno, fermo per avaria.

"Occorre immediatamente un confronto per chiarire le difficoltà che si stanno registrando in questi ultimi mesi", spiega Angelo Lustro, Segretario Generale della Filt Cgil Campania e Napoli, "Sarà un caso, sfortuna o altro, ma ripetutamente vi sono treni che si fermano in linea, causando fortissimi disagi ai viaggiatori e che rischiano di scaricarsi sui lavoratori, come già successo questo lunedì, dove sono stati aggrediti un Macchinista e un Capotreno. Chiederemo un immediato confronto nelle sedi deputate, affinché vengano messe in atto tutte le azioni per mitigare le difficoltà della circolazione dei treni della ex Circumvesuviana". Gli fa eco Adolfo Vallini, sindacalista dell'Usb, che spiega: "A questo punto riterremmo doverose le dimissioni di tutto l'alto management aziendale, in carica da anni ed i cui risultati sono costantemente sotto gli occhi di tutti".