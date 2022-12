Circo animali virtuali a Napoli a Natale non ci sarà: “Bando in ritardo”. Resta a San Giorgio Il circo con gli ologrammi degli animali doveva arrivare all’Ippodromo di Agnano a Natale. Il patròn Niko Paone: “Bando in ritardo, salta la tappa, ci dispiace”

A cura di Pierluigi Frattasi

L’elefante–ologramma al circo senza animali

Il circo con gli animali virtuali, fatti di ologrammi, a Natale non arriverà a Napoli. "Il bando del Comune è partito troppo tardi. Si chiude domani, 14 dicembre, non ci sono i tempi tecnici per allestire il circo all'Ippodromo di Agnano. Ci dispiace, ma non faremo la tappa di Napoli", spiega a Fanpage.it il patròn Niko Paone. Il circo resterà invece a San Giorgio a Cremano, in via Alessandro Manzoni, dove il sindaco Giorgio Zinno ha offerto la disponibilità del Comune a prorogare lo spettacolo dall'11 dicembre – data in cui si sarebbe dovuto concludere – al 15 gennaio prossimo.

Il circo olografico senza animali veri

Il circo olografico, quindi, senza animali veri, sarà comunque visitabile a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, fino al 15 gennaio. Gli animali, infatti, sono realizzati con le luci tridimensionali. Ad arricchire lo spettacolo anche una squadra di artisti di livello internazionale, acrobati, trapezisti, alcuni provenienti dal Cirque du Soleil. "Il nostro obiettivo – dice Paone – è fare il circo senza animali, con gli ologrammi al Sud Italia, per sensibilizzare anche verso questo tipo di intrattenimento".

"Il bando solo pochi giorni prima, impossibile allestire"

"Avevamo programmato una tappa a Napoli per Natale 2022 – racconta a Fanpage.it l'organizzatore del circo, Niko Paone – purtroppo, per lungaggini burocratiche, indipendenti dalla nostra volontà, alla fine abbiamo desistito. Siamo rimasti qui a San Giorgio a Cremano, dove il sindaco Giorgio Zinno ci ha voluto ospitare anche a Natale. A San Giorgio a Cremano siamo in via Alessandro Manzoni. Nelle prime tre settimane abbiamo avuto un ottimo riscontro. Anche questo ha spinto l'organizzazione a restare qui. Gli stessi visitatori ci hanno fatto pubblicità con il passaparola. Il 27 dicembre ci sarà una iniziativa particolare l'incasso della giornata sarà devoluto alla città di Casamicciola, sull'isola di Ischia, colpita dalla frana del 26 novembre.

Con il Comune di Napoli c'è stato un lungo iter con diversi contatti. Avevamo fatto richiesta a settembre. L'idea era di fare lo spettacolo all'Ippodromo di Agnano. Ma il bando è stato pubblicato troppo tardi, non c'è il tempo per allestire il circo. Avremmo avuto bisogno di circa 30 giorni per allestire lo spettacolo. Noi arriviamo dalla Grecia, abbiamo fatto diverse tappe in Italia: siamo stati in Puglia l'anno scorso, poi in Campania, a Caserta e adesso a San Giorgio a Cremano. Avremmo dovuto fare il Natale a Napoli. Cosa faremo dopo San Giorgio? Vorremmo restare ancora in Campania. Ci piacerebbe anche venire a Napoli, speriamo che la prossima volta possa concretizzarsi l'invito".