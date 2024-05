video suggerito

Cinque cani uccisi nel Salernitano: tre sono stati avvelenati, a due gli hanno sparato I cinque cani randagi, dei quali si occupava una donna del luogo, sono stati uccisi a Sala Consilina, nella provincia di Salerno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia a Sala Consilina, cittadina della provincia di Salerno, dove cinque cani randagi sono stati uccisi: da quanto si apprende, tre sono stati avvelenati, mentre gli altri due sono stati uccisi a colpi di pistola. I cinque animali erano molto "noti" nelle zone rurali della cittadina, soprattutto in località Tempone, dove è avvenuto il ritrovamento delle carcasse, una zona collinare di Sala Consilina; i cinque cani randagi venivano accuditi dalla gente del luogo, in particolare da un'anziana donna, che se ne prendeva cura.

Su quanto accaduto a Sala Consilina è intervenuta anche l'Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) della Sezione del Vallo di Diano che, a proposito dell'orrore nella città del Salernitano, ha dichiarato: Sappiamo con certezza che cinque cani sono stati uccisi. Non possiamo tollerare ulteriori perdite innocenti né il silenzio complice della gente. Coloro che commettono tali atti non rimarranno impuniti. Incoraggiamo vivamente la sterilizzazione delle cagne per prevenire abbandoni e tragedie simili. Inoltre, auspichiamo un maggior coinvolgimento delle istituzioni a sostegno dei cittadini e dei volontari che dedicano tanto impegno ai randagi, spesso lasciati soli".