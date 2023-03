Cinema Metropolitan di via Chiaia: il ministero vuole vincolarlo per bloccare lo sfratto Domenica 12 marzo ci sarà una manifestazione per salvare il cinema di via Chiaia. Borrelli: “È un presidio di cultura, dobbiamo difenderlo”

A cura di Pierluigi Frattasi

Piano di salvataggio per il cinema Metropolitan di via Chiaia. Il Ministero vuole porre il vincolo per bloccare lo sfratto. La banca, invece, vuole vendere. Stamattina si è tenuto un incontro presso il Ministero della Cultura un incontro tra i Ministro Gennaro Sangiulano, i gestori del cinema Metropolitan di Napoli, e i rappresentati dalla Banca Intesa San Paolo (ex Banco di Napoli), proprietaria dell’immobile, in cerca di nuovi affittuari per incrementare le entrate sostituendo lo storico cinema che potrebbe diventare una sala Bingo, un ristorante, un garage o un centro commerciale. L'incontro si sarebbe chiuso con la volontà espressa dal ministro di porre il vincolo sul cinema.

Per il ministro Gennaro Sangiuliano,

“Dobbiamo fare ogni sforzo comune per salvare il Metropolitan ed evitare che lo storico cinema diventi una sala Bingo o un supermercato. Banca Intesa ha annunciato l'intenzione di vendere l'immobile, ma dovrà eventualmente rispettare le prescrizioni che saranno imposte, qualora si arrivi a una simile decisione. Il Metropolitan è stato una delle sale più prestigiose e grandi d’Europa. Dobbiamo preservare questa memoria della città a ogni costo: lo storico cinema di Chiaia deve rimanere un autorevole presidio culturale di Napoli”.

Hanno partecipato alla riunione, tra gli altri, il Direttore generale ABAP, Luigi La Rocca; il consigliere del Ministro, Luciano Schifone; il vicesindaco di Napoli, Laura Lieto; i gestori della struttura, i rappresentanti di Banca Intesa Sanpaolo, proprietaria dei locali. Erano collegati in videoconferenza il presidente di Banca Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Manifestazione domenica 12 marzo per salvare il Metropolitan

Una manifestazione per salvare il Metropolitan è stata organizzata per domenica 12 marzo 2023, all'ingresso del cinema in via Chiaia. "Dobbiamo fare il tutto per tutto per salvare uno degli ultimi presidi culturali – affermano il deputato di alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de La Radiazza Gianni Simioli – che sono luoghi non soltanto simbolici ma hanno un potere formativo. Oggi più che mai c’è bisogno di più cultura e meno consumismo per salvare la nostra identità. Per questo è confermata la mobilitazione per domenica 12 marzo, alle ore 10.30, all’ingresso del Metropolitan". “L’incontro al Ministero della Cultura – conclude Borrelli – si è concluso con la volontà del ministro di porre un vincolo al Metropolitan. Un'atto che riteniamo assolutamente corretto e condivisibile. La Banca ha annunciato l'intenzione di vendere l’immobile".