Abbandonato su un balcone striminzito, sotto il sole cocente degli ultimi giorni, esposto a temperature roventi, lasciato in condizioni igienico-sanitarie pietose: un cane è stato salvato dai carabinieri e dall'Asl a Cicciano, nella provincia di Napoli, mentre il suo padrone è stato denunciato. I militari dell'Arma della locale stazione, unitamente al personale veterinario dell'Asl Napoli 3 Sud di Nola, sono intervenuti in un'abitazione del Rione Gescal, dove il cane, un rottweiler, era stato abbandonato sul balcone, in mezzo alla sporcizia, in condizioni igienico-sanitarie ritenute pessime dai veterinari dell'Asl. Il proprietario del cane, un uomo di 37 anni del posto, che non si curava minimamente delle condizioni di salute dell'animale, è stato denunciato per maltrattamento e abbandono di animali, mentre il cane è stato sequestrato e affidato a un canile.

Soltanto qualche settimana fa, un cane, che è stato in seguito ribattezzato Cesare, è stato invece ritrovato sull'Asse Mediano, all'altezza di Succivo, nella provincia di Caserta. Impaurito, il cane stava per attraversare la strada, esponendosi quindi a un grosso pericolo – l'Asse Mediano è una strada a scorrimento veloce, sempre molto trafficata – quando è stato soccorso: non è ancora noto se il cane, Cesare, si sia smarrito o sia stato abbandonato: ad ogni modo, è stato subito portato al rifugio "L'emozione non ha voce" di Luigi Carrozzo, dove è stato rifocillato.