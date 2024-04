video suggerito

Porta hashish a un detenuto nel carcere di Salerno: donna scoperta dal cane antidroga, denunciata La droga è stata fiutata da A-Iron, cane antidroga in servizio presso il distaccamento cinofilo della Polizia Penitenziaria di Avellino. La donna sorpresa con l'hashish è stata denunciata.

A cura di Valerio Papadia

Si è presentata a colloquio con un detenuto nel carcere di Salerno con alcune dosi di hashish addosso, ma non ha fatto i conti con A-Iron, cane antidroga, che ha fiutato la sostanza stupefacente: una donna è stata così denunciata. La donna, in procinto di andare a colloquio con un uomo, detenuto nella casa circondariale salernitana, è stata sottoposta ai controlli del caso, tra cui anche il "fiuto" di A-Iron, cane in servizio al distaccamento cinofilo della Polizia Penitenziaria di Avellino: è stato così che il cane antidroga ha scoperto la sostanza stupefacente, che la donna stava cercando di introdurre in carcere, nascondendola tra gli indumenti; la donna è stata denunciata dalla Polizia Penitenziaria.

Un plauso all'intervento è arrivato dall'Uspp, sindacato di Polizia Penitenziaria. "Complimenti al gruppo cinofili dopo Spike anche A-Iron sta diventando un incubo per gli spacciatori. Oramai quotidianamente assistiamo a tentativi di introdurre droga negli istituti di pena. Più volte abbiamo chiesto ai vertici dell'amministrazione di dotare la polizia penitenziaria di più risorse, umane e strumentali, per combattere questa piaga. A Salerno mancano 70 agenti dalla pianta organica. Solo a costo di grandi sacrifici si riesce a mantenere l'ordine e la sicurezza interna" hanno dichiarato i sindacalisti Ciro Auricchio e Giuseppe Del Sorbo.