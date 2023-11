Cibo non tracciabile e locali sporchi: sequestrati 100 chili di alimenti, chiusi due negozi in centro a Napoli La sospensione dell’attività di due negozi, tra piazza Dante e via Tarsia, è stata disposta dopo i controlli operati dalla Polizia di Stato, dalla Polizia Municipale e dall’Asl.

Blitz degli agenti della Polizia di Stato, di quelli della Polizia Municipale e del personale dell'Asl Napoli 1 Centro nel centro storico di Napoli. Nel corso dell'attività, in particolare, gli operatori, hanno controllato due esercizi commerciali in piazza Dante e in via Tarsia, riscontrato irregolarità tali da disporre la sospensione di entrambe le attività.

Nella fattispecie, nel primo esercizio commerciale, gli agenti e gli ispettori dell'Asl hanno riscontrato la presenza di due dipendenti senza regolare contratto di lavoro; inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati 100 chili di prodotti alimentari di vario genere dei quali non è stato possibile stabilire la provenienza. Per questi motivi, in totale, sono state elevate multe per 4.500 euro.

Nel secondo esercizio commerciale, in piazza Dante, gli operatori hanno invece riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie nei locali, nonché un'occupazione abusiva di suolo pubblico. In questo caso, sono state elevate multe per un totale di 5mila euro. Come detto, entrambi gli esercizi commerciali sono stati chiusi.