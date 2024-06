video suggerito

Cibo in cattive condizioni: chiusi il ristorante Tufò e l'Elettroforno a Posillipo Per i due locali, molto noti a Napoli, multe salate e la sospensione dell'attività: riscontrate violazioni in materia igienico-sanitaria.

A cura di Valerio Papadia

Controlli serrati, quelli messi in campo dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli sulla collina di Posillipo: le operazioni si sono concentrate sulle attività commerciali, a salvaguardia della salute dei consumatori. Il blitz dei militari dell'Arma della locale compagnia ha così portato alla chiusura di due noti esercizi commerciali di Posillipo: si tratta di Tufò, trattoria gourmet e dell'Elettroforno, rosticceria e forno, appunto, ritrovo dei giovani della movida; in entrambi i locali, i carabinieri – unitamente al personale dell'Asl e del Nil – hanno riscontrato violazioni in materia igienico-sanitaria.

Per quanto riguarda Tufò, i militari dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato 350 chili di alimenti privi delle indicazioni di tracciabilità o in cattivo stato di conservazione: è scattata così la sospensione dell'attività di ristorazione e deposito, mentre al titolare è stata comminata una multa di 4.500 euro. Per quanto riguarda l'Elettroforno, invece, sono stati sequestrati 110 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione: sospesa l'attività di laboratorio e deposito e multa di 3.500 euro per il titolare.

Nel corso delle operazioni, i carabinieri hanno controllato anche il Club Partenopeo, locale che sorge in via Coroglio, tra Posillipo e Bagnoli: qui, i militari dell'Arma hanno riscontrato la presenza di 6 lavoratori in nero; per il titolare una sanzione pari a 25mila euro.