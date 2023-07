Cibo esposto al caldo e alla sporcizia, 350 chili di pesce e verdure sequestrati alla Pignasecca Numerosi sono stati i controlli effettuati dalla Polizia Municipale di Napoli alla Pignasecca, ma anche in altre zone della città.

A cura di Valerio Papadia

Blitz degli agenti della Polizia Municipale di Napoli nell'area mercatale della Pignasecca, nel cuore della città: gli agenti hanno riscontrato numerose irregolarità, sia dal punto di vista amministrativo che sanitario, elevando sanzioni e sequestrando un grosso quantitativo di cibo, 350 chili in totale, conservato in pessime condizioni.

Nello specifico, gli agenti dell'Unita Operativa Avvocata, unitamente al personale Prevenzione Collettiva e Veterinario dell'Asl Napoli 1 Centro e ai poliziotti del commissariato Montecalvario, hanno controllato numerosi esercizi commerciali che sorgono nella Pignasecca: sono stati così elevati 15 verbali per la mancanza delle autorizzazioni amministrative e 10 diffide per prescrizioni sanitarie; una delle attività è stata immediatamente sospesa per le gravi carenze igienico-sanitarie riscontrare. In totale sono stati sequestrati 200 chili di frutta e 150 chili di pesce, esposti al caldo e agli agenti inquinanti.

Inoltre, gli agenti della Municipale hanno effettuato controlli anche a Scampia, quartiere della periferia Nord di Napoli. Qui, all'angolo tra via Baku e via Ghisleri, gli agenti hanno multato un venditore abusivo, privo di qualsiasi autorizzazione, che vendeva sulla pubblica via frutta e verdura. La merce è stata sequestrata e distrutta.