Cibo conservato insieme alla spazzatura: sequestrati più di mille chili di alimenti, sospesi due ristoranti a Salerno

L’attività ispettiva dei carabinieri del Nas e dell’Asl di Salerno ha rilevato gravi carenze igieniche in due ristoranti etnici della città, per i quali è stata disposta la sospensione.

Numerosi i controlli effettuati a Salerno dai carabinieri del locale Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas), di concerto con gli ispettori dell'Azienda sanitaria locale, in alcune attività di ristorazione, in particolare nei ristoranti etnici, sia in città che nella vicina Piana del Sele. Numerose, e di varia natura, le irregolarità riscontrate dai militari dell'Arma in particolare in due ristoranti, per i quali è stata disposta la sospensione dell'attività a causa di gravi carenze igienico-sanitarie; al termine dell'operazioni, inoltre, sono stati sequestrati circa 1.400 chili di prodotti alimentari (pesce, carne, polli e panini).

Tra le criticità rilevati dai carabinieri del Nas e dagli ispettori dell'Asl in uno dei locali, c'è un ambiente adibito a deposito di alimenti di varia natura ma veniva utilizzato anche per lo stoccaggio dei rifiuti. Inoltre, a vario titolo, sono state riscontrate carenze nella pulizia dei due ristoranti, il malfunzionamento di alcuni frigoriferi, l'assenza di adeguate barriere per prevenire l'intrusione di animali infestanti, nonché l'abbigliamento del personale non idoneo e la mancata attuazione del manuale di autocontrollo.

Complessivamente, come detto, sono stati sequestrati oltre mille chili di prodotti alimentari, privi delle indicazioni di tracciabilità e sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 5.500 euro. I due ristoranti potranno riprendere l'attività soltanto dopo il ripristino delle adeguate condizioni sanitarie e strutturali, previo positivo riscontro dell'autorità sanitaria.