“Ciao bella”, e scoppia la rissa: panico tra i turisti, 7 ragazzi fermati a Casal Velino Rissa sul Lungomare di Casal Velino, coinvolti sette giovani tra i 17 ed i 20 anni: il tutto nato dopo un apprezzamento fatto ad una ragazza. I carabinieri di Vallo della Lucania, guidati dal capitano Annarita D’Ambrosio, sono riusciti ad identificare tutti i presenti e risalire ai responsabili, ora deferiti all’Autorità Giudiziaria.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una rissa in strada. [Foto di repertorio]

Una rissa sul Lungomare di Casal Velino, in mezzo ai turisti terrorizzati: il tutto per un apprezzamento verso una ragazza, che ha scatenato la reazione di altri ragazzi presenti sul posto. Alla fine sono dovuti intervenire i Carabinieri di Vallo della Lucania che, con sei volanti sono arrivate sul Lungomare e nonostante il fuggi fuggi generale sono riusciti a risalire a sette autori della rissa. Si tratta di giovani di età compresa tra i 17 ed i 20 anni, provenienti dai comuni dell'Irpinia, dell'Agro Nocerino-Sarnese e dalla vicina Agropoli, tutti in strada per un fine settimana in riva al mare.

Sono stati tutti denunciati all'Autorità Giudiziaria dai Carabinieri, e ne risponderanno nelle prossime ore. Stando alle prime ricostruzioni, i giovani erano tutti sul Lungomare di Casal Velino in piena notte, tra i turisti che si godevano le ultime notti d'estate. Improvvisamente, pare per una serie di apprezzamenti fatti nei confronti di una ragazza, la situazione è degenerata. Minacce, schiaffi, pugni e una rissa in piena regola: il tutto davanti agli stessi turisti che, terrorizzati, hanno chiamato subito il 112 per segnalare la vicenda. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, guidati dal capitano Annarita D'Ambrosio, che nonostante il fuggi fuggi generale alla vista delle pattuglie, sono riusciti a bloccare ed identificare tutti i presenti, risalendo così ai sette responsabili della rissa, scoppiata per futili motivi. I giovani sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria competente, compresi i più giovani che ne risponderanno davanti a quella minorile.