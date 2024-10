video suggerito

Ci sono troppi furti di castagne: nel Casertano la polizia provinciale pattuglierà i campi A Roccamonfina, sede della sagra del fungo porcino e della castagna IGP, gli alberi sorvegliati speciali contro i furti di castagne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Le castagne possono essere un ricco bottino per chi le sottrae dai campi altrui e le rivende al mercato. In zone come quella tra il Casertano e l'Avellinese, dove il frutto del castagno, è di qualità altissima e richiestissimo, tant'è che ci sono anche sagre molto note dedicate alla castagna. A Roccamonfina, lì dove c'è la popolare sagra del fungo porcino e della castagna, contro i singolari furti accordo Comune-Provincia per tutela castagneti: la Polizia provinciale di Caserta svolgerà in questo mese di ottobre un servizio specifico di vigilanza nell'area delle coltivazioni, con l'obiettivo di tutelare i produttori di castagne dai predoni.

Roccamonfina è zona di produzione di castagne, e così Provincia e Comune di Roccamonfina hanno siglato un accordo per mettere al riparo il raccolto di quest'anno. A parte l'opera di prevenzione e deterrenza, gli agenti della Polizia provinciale, in collaborazione con la Polizia municipale e le altre forze dell'ordine, svolgeranno anche un servizio di gestione del traffico e di lotta alla sosta selvaggia durante le manifestazioni in programma nell'area roccana, in primis la rinomata sagra della Castagna IGP e del Fungo Porcino di Roccamonfina che, come ogni anno, fa registrare il tutto esaurito con decine e decine di migliaia di presenze nei vari fine settimana, con la chiusura prevista quest'anno domenica 3 novembre. "Roccamonfina – spiega l'assessore l'assessore alla Sicurezza e Sviluppo del Territorio del comune casertano Mario Di Pippo – nel mese di ottobre, vive una delle fasi più belle sotto il profilo turistico ma anche delle produzioni di eccellenza della castagna IGP e del fungo porcino. La presenza continua della polizia Provinciale sul nostro territorio servirà a tutelare i nostri castagneti e i produttori che, spesso, subiscono furti e razzie con danni economici rilevanti".