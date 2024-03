“Ci hanno rubato l’auto appena arrivati a Napoli”: il video della Tiktoker diventa virale Martina Bugliarelli, nota su TikTok per i suoi contenuti di viaggio, ha denunciato il furto di un’auto presa a noleggio appena arrivata a Napoli. Il video ha totalizzato oltre un milione di visualizzazioni, scatenando reazioni diverse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

"Ci hanno rubato la macchina a Napoli". Recita così la didascalia in sovrimpressione a un video pubblicato su TikTok da Martina Bugliarelli, giovane milanese che sul social cinese è nota per condividere video e foto dei suoi viaggi e per offrire ai suoi followers consigli sui luoghi da visitare. Nel video in questione – che ha totalizzato oltre un milione e mezzo di visualizzazioni – Martina racconta che, il primo giorno a Napoli (città che, come ribadisce, ha già visitato in passato, ndr), in visita con due amiche, ha parcheggiato l'auto, presa a noleggio, nei pressi della Villa Comunale, sul lungomare. Dopo un giro per la città, un aperitivo e la cena, la giovane Tiktoker racconta di essere tornata alla vettura e di non averla più trovata.

Successivamente, Martina Bugliarelli ha pubblicato altri tre video nei quali ribadisce di aver subito il furto dell'auto a Napoli. In uno di questi, però, ci tiene a precisare che sta soltanto raccontando la sua esperienza, senza nessuna volontà di denigrare la città. "Succede a chiunque e dovunque – dice la giovane -. Io abito a Milano e ho molta più paura a girare da sola qui".

Il video ha generato diverse reazioni, tra chi, abbandonandosi ai soliti stereotipi, dichiara di non voler visitare Napoli e chi sottolinea, come ha fatto Martina nei successivi video, che il furto di un'auto può capitare ovunque, ma soltanto quando succede a Napoli fa "notizia". A sottolineare questo aspetto è anche Gennaro De Crescenzo, del Movimento Neoborbonico Napoli, che dice:

A noi non interessa la ragazza in questione magari in buona fede. Interessa il fatto che quando si parla di Napoli e in particolare quando se ne parla male… funziona! E vale per Sanremo come per i TG o per le trasmissioni televisive o anche le fiction o gli articoli di giornale

@martinabugliarelli Ci hanno rubato la macchina a Napoli Come sapete su questo profilo racconto tutte le cose che mi succedono nella mia vita, sia quelle belle che quelle brutte Questo video non ha lo scopo di etichettare negativamente una città bellissima e che amo ma semplicemente raccontare la brutta esperienza che ho vissuto Sono cose che possono capitare ovunque anzi io ho sempre reputato Napoli una città sicura a differenza di Milano, città nella quale vivo e dove veramente ho paura di uscire in solitaria Ovviamente cerco sempre di vedere il lato positivo di ogni cosa che accade nella mia vita per non demoralizzarmi Ricordatevi sempre: “tutto succede per noi e non contro di noi” e sono certa che anche questa esperienza avrà qualcosa da insegnarmi #napoli #macchinarubata #500cabrio #napolidavivere #napolimacchinarubata #furtoauto #furtonapoli #napolinelcuore #karma #furto #fiat500 ♬ suono originale – Martina | Travel Creator