“Ci devi trovare casa”: parroco aggredito in chiesa a Salerno da una coppia Duro sfogo di don Antonio Montefusco, parrocco di Salerno: “Vittima di angheria, villania e soprusi”. Protagonista una coppia: “Tu prete ci devi trovare casa”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

"La magistratura deve esprimersi ed intanto noi siamo per strada e tu prete ci devi trovare casa", il tutto con insulti e minacce gridati a squarcia gola. Lo ha raccontato don Antonio Montefusco, parroco della chiesa Cuore Immacolato di Maria che si trova in via Madonna di Fatima nel quartiere Pastena di Salerno. Il parroco si è detto molto amareggiato dopo l'aggressione e per essere stato "per l'ennesima volta fatto oggetto di angheria, villania e soprusi".

Don Antonio si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Facebook. In un post ha raccontato, con dovizia di dettagli, quanto accaduto nella sua chiesa. "Per l'ennesima volta questa settimana", ha spiegato il prelato, "io, parroco di una parrocchia di periferia della città, sono stato aggredito da una coppia che pretendeva di essere aiutata con cifre da capogiro pena urla, minacce e insulti e tutto ciò a qualche secondo dal suono della campanella d'inizio della messa". Poi Don Antonio Montefusco, ha aggiunto che, arrivati a quel punto, è stato di fatto "costretto ad "aiutare " perché la minaccia della richiesta dell'intervento delle forze dell'ordine non fa paura neanche alle mosche, figurarsi a chi crede di non aver niente da perdere", La coppia, mentre lo aggrediva, gli gridava che "tu prete ci devi trovare casa", in quanto "la magistratura deve esprimersi ed intanto noi siamo per strada". Non è chiaro se si tratti di uno sfratto esecutivo, ma dalle parole del parroco si evince che devono essere stati momenti di forte paura per lui. Quindi, l'amaro epilogo: "Non mi attendevo che gli aiuti mi venissero chiesti per piacere, ma neanche estorti".