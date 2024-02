Chiuso ristorante giapponese a Chiaia. Il controllo del Nas per sospetta intossicazione a 3 clienti Una decina di giovani hanno accusato dolori addominali dopo aver mangiato in un ristorante di sushi nel centro di Napoli; analisi in corso sui campioni di cibo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Un ristorante giapponese di Chiaia, nella zona del salotto buono di Napoli, è stato chiuso nei giorni scorsi dall'Asl dopo verifiche effettuate in sinergia con i carabinieri del Nas: i controlli erano scattati a seguito di una segnalazione arrivata dalla madre di un ragazzo che accusava dolori addominali e febbre dopo aver mangiato sushi nel locale. Il provvedimento, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, non è legato alle sospette tossinfezioni, ovvero malattie legate al consumo di alimenti contaminati da tossine, ma è stato emesso dall'Asl per irregolarità che non riguardano la conservazione e lo stato degli alimenti.

I carabinieri, ricevuta la prima segnalazione, avevano ascoltato i due commensali del primo ragazzo e accertato che anche loro erano stati male dopo il pasto; i casi in totale sarebbero una decina, gli altri apparterrebbero ad una diversa comitiva che avrebbe cenato nel ristorante negli stessi giorni. È stata sospesa l'attività di ristorazione ed è stata effettuata la campionatura degli alimenti, per verificare eventuali contaminazioni che potrebbero avere provocato i sintomi. Durante il controllo non sono emerse violazioni relative al cibo, che è stato trovato apparentemente in buono stato di conservazione ed è risultato totalmente tracciabile.

Al momento non sono emersi riscontri di un nesso tra i malesseri accusati dai giovani e il pasto. Si dovrà attendere il risultato degli esami, che potrebbero essere pronti entro la prossima settimana; non si esclude che i ragazzi possano avere contratto una infezione non dipendente strettamente dal cibo ma legata alla manipolazione degli alimenti.