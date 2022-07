Chiuso il Ponte Romano di Capua: città spaccata in due, giro di 16 km per andare sull’altra sponda Il Ponte Romano di Capua chiuso al traffico, ma la città ora è spaccata in due. Il sindaco Adolfo Villani chiede l’intervento dell’esercito.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Ponte Romano di Capua, chiuso perché a rischio crollo. Foto Adolfo Villani Sindaco

Chiuso il Ponte Romano di Capua: e la città si trova così spaccata in due. Per attraversare il fiume Volturno, infatti, occorre fare un giro di circa 16 chilometri: troppi per la popolazione capuana, con tutti i rischi che questa enorme distanza comporta per chi, ad esempio, dovesse raggiungere la clinica Villa Fiorita, nella zona nord della città. I residenti sono di fatto in rivolta, anche perché al danno si aggiunge la beffa: il Ponte Nuovo, che sorge poco distante e inaugurato negli Anni Cinquanta, è chiuso dal 2018 perché a rischio crollo. E così, dopo che di fatto il traffico veicolare è stato dirottato interamente sul ponte romano, ora anche per lo storico ponte a cinque arcate è arrivata la chiusura per la messa in sicurezza.

Le condizioni del ponte, del resto, erano tali da non poter fare altrimenti. Per il sindaco Adolfo Villani (centrosinistra), eletto appena pochi giorni fa dopo il turno di ballottaggio, è il primo vero grosso problema con cui fare i conti. Sebbene da poco insidiatosi come primo cittadino, sulla chiusura del Ponte Romano sembra avere già le idee chiare, e chiede l'intervento dell'Esercito. "Come cittadini di Capua vivremo giorni molto difficili. Sarà la crisi più grave dai tempi della Seconda Guerra Mondiale", ha spiegato Villani, "La città è spaccata in due e questo avrà conseguenze enormi sia per le nostre famiglie che per le attività economiche. È una emergenza che richiede nervi saldi e soprattutto una grande capacità e determinazione a restare uniti". La chiusura si è resa necessaria per la pericolosità del ponte, che dovrà nel frattempo essere messo in sicurezza. "Ho chiesto non solo di accelerare tutte le iniziative necessarie per avere il dissequestro temporaneo e avviare i lavori di messa in sicurezza del ponte nuovo ma anche l'attivazione di tutti gli enti deputati ad intervenire per governare fin da subito l'impatto che avranno la chiusura temporanea del ponte, necessaria per approfondire la conoscenza dello stato reale della infrastruttura, e le ulteriori decisioni che ne deriveranno", ha aggiunto il primo cittadino capuano. Ma tra i cittadini serpeggia il malumore: per attraversare la città bisogna fare un giro di circa 16 chilometri: troppi per non mettere in difficoltà l'intera popolazione.