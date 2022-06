Chiuso il corso Umberto I a Napoli: un’auto si è schiantata in una impalcatura Chiuso il corso Umberto I a Napoli: un’automobile si è schiantata contro un ponteggio nella notte, la struttura fortemente danneggiata nell’impatto.

A cura di Nico Falco

Auto contro l’impalcatura sul corso Umberto I (foto Antonio Musella – Fanpage.it)

Un'automobile, per cause ancora da accertare, si è schiantata nella notte contro un ponteggio adiacente ad un edificio lungo il corso Umberto I, a Napoli. Per consentire i rilievi e per procedere con la messa in sicurezza è stato necessario chiudere temporaneamente la strada, con inevitabili ripercussioni sul traffico del centro cittadino. La dinamica è in fase di accertamento, non ci sarebbero stati feriti.

Lo schianto nella notte appena trascorsa. Verosimilmente il conducente dell'automobile, che sarebbe arrivato ad alta velocità in direzione di piazza Garibaldi, avrebbe tentato di girare verso via Salvatore De Renzi, accorgendosi solo all'ultimo momento che l'area è pedonalizzata e che l'accesso è bloccato; avrebbe quindi sterzato bruscamente e l'auto, ormai senza controllo, sarebbe finita violentemente contro l'impalcatura; la struttura è stata fortemente danneggiata nell'impatto, come si vede nelle fotografie il colpo alla base l'ha piegata e ne ha compromesso la stabilità. Dalla notte è stato chiuso al traffico il tratto del corso Umberto I dall'incrocio con via Mezzocannone fino a piazza Nicola Amore, in entrambe le direzioni di marcia.

Nella notte, subito dopo l'incidente, è intervenuta sul posto la Polizia Locale, col supporto della Protezione Civile; la circolazione veicolare potrà riprendere soltanto dopo la messa in sicurezza del ponteggio, che è di proprietà privata. Il traffico verrà deviato per le prossime 48 ore su percorsi alternativi.