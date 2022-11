Chiusi tutti i parchi pubblici di Napoli: verifiche agli alberi danneggiati dal maltempo La decisione del Comune per verificare la stabilità di tutti gli alberi, dopo le forti raffiche di vento che hanno colpito la città ieri.

A cura di Valerio Papadia

Oggi si contano i danni causati dal maltempo che ha investito nella giornata di ieri, martedì 22 novembre, Napoli e la Campania in generale. Proprio nel capoluogo, le forti raffiche di vento che ieri hanno investito la città – con picchi di velocità che hanno superato i 50 chilometri all'ora – hanno causato i danni maggiori, soprattutto agli alberi: ecco perché, nella oggi, mercoledì 23 novembre, il Comune ha deciso di chiudere tutti i parchi cittadini, per verificare la stabilità degli alberi e per intervenire su quelli danneggiati.

"Si sono registrati numerosi danni alle alberature cittadine – si legge nella delibera del Comune – e, pertanto, tutto il personale tecnico del Servizio Verde della Città è stato impegnato in verifiche ed interventi di messa in sicurezza a carico di alberature radicate lungo le strade cittadine, a seguito di richieste da parte dei Servizi di Protezione civile, Polizia locale e Vigili del fuoco".

"Effettuate le prime ricognizioni, resesi possibili solo nelle prime ore della mattinata odierna, il personale addetto alla sorveglianza dei parchi in gestione al Servizio Verde della Città ha registrato danni a carico di alberi e manufatti" si legge ancora.

Leggi anche Maltempo, sul Lungomare di Napoli strada sollevata in via Partenope

I parchi chiusi a Napoli per i danni del maltempo

Sono cinque, in tutto, i parchi pubblici di Napoli che sono stati chiusi: si tratta della Villa Comunale, sul Lungomare; del Parco Virgiliano a Posillipo; del Parco Re Ladislao, alle spalle di via Cesare Rosaroll, nella zona della Stazione Centrale; del Parco Ciro Esposito a Scampia; del parco Massimo Troisi nella zona orientale della città.