Chiusa una cucina abusiva a Napoli: i pasti erano destinati a una casa di cura Durante i controlli, effettuati dai carabinieri del Nas e dall’Asl Napoli 1 Centro, sono stati chiusi anche due ristoranti etnici.

A cura di Valerio Papadia

Una cucina completamente abusiva, in cui si cucinavano i pasti destinati ai malati di una casa di cura, è stata scoperta e chiusa a Napoli dai carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità). I militari dell'Arma, congiuntamente a personale dell'Asl Napoli 1 Centro, hanno operato una serie di controlli in città: insieme alla cucina abusiva, sono state sequestrate 88 confezioni termosaldate di cibo, contenenti già i pasti destinati ai degenti, mentre al titolare dell'attività abusiva sono state elevate multe per un totale di 4mila euro.

Sequestrati 300 chili di cibo e chiusi 2 ristoranti etnici

I carabinieri del Nas e gli ispettori dell'Asl hanno controllato anche diverse attività di ristorazione della città, soprattutto nella zona di piazza Garibaldi e di piazza Cavour. I militari dell'Arma hanno chiuso due ristoranti etnici: riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, sullo stato di conservazione degli alimenti e sulla loro tracciabilità; sequestrati, nel complesso, 300 chili di alimenti, mentre sono state elevate in totale multe per 15mila euro.