Chiusa pescheria a Napoli, di sera si trasformava in ristorante coi tavolini ma non era autorizzata Nei guai una pescheria della zona della Stazione Centrale di Napoli, destinataria di ordinanza di chiusura.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ordinanza di chiusura per una pescheria del centro storico a Napoli: verbalizzata dalla Polizia Locale di Napoli, poiché scoperta a somministrare cibo senza alcuna autorizzazione. Di sera, infatti, si trasformava in ristorante, con i tavolini all'esterno, ma, ai controlli della Polizia Locale, è emerso che non aveva le dovute autorizzazioni. La pescheria sanzionata si trova in via Ferrara, nella zona della Stazione Centrale di piazza Garibaldi a Napoli. I controlli sono stati eseguiti dalla Polizia Locale dell'Unità Operativa San Lorenzo, guidata dal Comandante Gaetano Frattini. Notificate anche 5 diffide a non reiterare l'occupazione di suolo abusiva, pena 5 giorni di chiusura come prevede il nuovo Regolamento di Polizia Urbana.

I controlli della Polizia Locale al Centro Direzionale

I controlli di Polizia Amministrativa, poi, sono proseguiti anche al Centro Direzionale, dove sono stati multati due bar, una caffetteria ed un ristorante per occupazione di suolo abusiva. Infine, è stato denunciato all'autorità giudiziaria il proprietario di un bar in piazza Principe Umberto, poiché, sebbene autorizzato per occupazione di suolo con tavoli, sedie e ombrellone, aveva installato una struttura in ferro chiusa ai 4 lati. Allo stesso veniva consentito il ripristino dello stato dei luoghi evitando il sequestro. Inoltre, il titolare è stato verbalizzato per 3 insegne pubblicitarie abusive con diffida alla rimozione. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con ispezioni e blitz a sorpresa degli agenti della Polizia Locale di Napoli, per individuare e sanzionare eventuali occupazioni abusive.