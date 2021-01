in foto: Immagine di repertorio

Lavori al viadotto di San Giovanni a Teduccio, chiude l’ingresso dell’Autostrada di via Galileo Ferraris. L’intervento, secondo il Comune, inciderà “sulla circolazione veicolare cittadina, in modo particolare nelle aree di via Marina e piazza Garibaldi”. I lavori della società Autostrade Meridionali spa sono già partiti il 21 dicembre scorso e riguardano la riqualificazione delle barriere di sicurezza sullo spartitraffico del viadotto, ma in questo caso non incidono sulla viabilità cittadina. La seconda fase, invece, prevede, secondo Autostrade, la chiusura dell’ingresso autostradale posto su via Galileo Ferraris, dove attualmente è aperto anche un altro cantiere del Comune. Per il presidente della commissione Trasporti Nino Simeone: “Bisogna lasciare almeno una corsia preferenziale per gli autobus delle società private che svolgono servizio di trasporto pubblico e valutare di far effettuare i lavori in orario notturno o sarà il caos”.

Il cantiere di via Galileo Ferraris fino al 31 marzo

Contemporaneamente ai lavori di Autostrade Meridionali va avanti anche il cantiere del Comune di Napoli in via Galileo Ferraris. In questi giorni si interverrà per la manutenzione straordinaria nel tratto tra corso Arnaldo Lucci e via Brin. L’11 gennaio scorso si è tenuto il sopralluogo tecnico. I lavori prevedono due fasi: la prima dal 18 gennaio al 28 febbraio e la seconda fino al 31 marzo. Si interverrà soprattutto sui marciapiedi e per la sistemazione delle zanelle, gli scoli dell’acqua piovana, senza chiudere la strada. La velocità massima sarà ridotta a 30 chilometri orari, con divieto di sorpasso e di sosta.

Chiusura ingresso Autostrada, piano per i correttivi

La chiusura dell’ingresso dell’Autostrada di via Ferraris è stata discussa dalla commissione Trasporti di oggi, presieduta da Nino Simeone: “Abbiamo inviato una richiesta di informazioni urgenti sui prossimi lavori che prevederanno la chiusura dell’ingresso dell’Autostrada posto su via G. Ferraris. Diversi commissari hanno notato le potenziali criticità dei lavori che dovranno prossimamente svolgersi al viadotto San Giovanni. Tali lavori – aggiunge – richiederanno la chiusura dell’ingresso autostradale posto su via G. Ferraris ed incideranno in modo particolare sulla circolazione veicolare di via Marina e piazza Garibaldi”.

“La Commissione – conclude la lettera – ha manifestato serie preoccupazioni per tali attività che comunque sono necessarie. Per questo motivo, con l’auspicio e l’invito ai servizi competenti ad adottare tutte le opportune misure per minimizzare i probabili effetti negativi sulla circolazione veicolare di quella zona, prima di far avviare i suddetti lavori si chiede: di individuare e comunicare in commissione i tempi certi di inizio e fine dei suddetti lavori, di far prevedere l’apertura di almeno una corsia preferenziale per gli autobus delle società private che svolgono servizio di trasporto pubblico, valutare di far effettuare tali lavori in orario notturno. Si evidenzia che se tali lavori dovessero partire la prossima settimana, in coincidenza con la probabile riapertura di altre scuole, il traffico veicolare di questa intera zona della città, che è già ordinariamente caotico, potrebbe subire ulteriori ripercussioni negative”.