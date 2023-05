Chiude la perimetrale Vomero-Soccavo per lavori di adeguamento statico: giorni e percorsi Per lavori di adeguamento del viadotto, dal 22 al 25 maggio divieto di transito sui tratti di collegamento della Perimetrale Vomero-Soccavo alla Tangenziale.

A cura di Redazione Napoli

Via Pigna, Perimetrale Vomero–Soccavo

Disagi in vista per chi percorre la tratta che collega la zona Occidentale di Soccavo al Vomero: per consentire i lavori di adeguamento statico del viadotto, dal 22 al 25 maggio sarà istituito il divieto di transito sui tratti di collegamento della Perimetrale Vomero-Soccavo alla Tangenziale di Napoli. Nella fascia oraria dalle ore 22 alle 6 del mattino, divieto di transito veicolare lungo i seguenti tratti stradali:

in direzione via Caldieri-via Pigna, sulla rampa di collegamento alla Tangenziale (con obbligodi proseguire per via Pigna);

sulla perimetrale, in direzione Vomero-Pianura, lungo rampa di uscita “Vomero”;

sulla perimetrale, in direzione Pianura-Vomero:

lungo il tratto tra lo svincolo “via Epomeo; rione Traiano; Fuorigrotta” fino allo svincolo di “Tangenziale” – “via Caldieri-via De Ruggiero” (con obbligo di uscita via Epomeo; rione Traiano; Fuorigrotta);

dalla rotonda di San Domenico, lungo la rampa in direzione “Vomero Tangenziale” che si immette sulla perimetrale.

In Tangenziale, domani19 maggio alle ore 6 verrà chiuso il tratto autostradale “Zona Ospedaliera/Camaldoli” in direzione Pozzuoli con conseguente uscita obbligatoria “Zona Ospedaliera” in direzione Pozzuoli (per i veicoli provenienti dalle autostrade, possibile rientro consigliato allo svincolo d’ingresso “Camaldoli” con percorso alternativo: via Pietravalle, via S. Pansini, via D. Montesano, via G. Jannelli e lo svincolo d’ingresso in direzione ovest “Arenella” (per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria, ingresso alternativo consigliato “Camaldoli”)..